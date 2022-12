Superlega | l’avvocatura della Corte Ue dà torto ad Agnelli e Perez | “Uefa non abusa di posizione dominante”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Quelloverso i club europei non è un “abuso di”: le 12 società ribelli che avevano formato lahanno avviato un’azione legale contro l’associazione guidata da Aleksander Ceferin, contestandole il monopolio sulle competizioni calcistiche nel vecchio continente. Dal tribunale di Madrid si è passati alladi giustizia dell’Unione europea, che ha espresso un primo parere contro la delegazione di club guidata dai presidenti di Juventus, Real Madrid e Barcellona, rispettivamente Andrea(oggi dimessosi in seguito all’inchiesta Prisma sui conti societari), Florentinoe Joan Laporta. Il legale delgenerale, Athanasios Rantos, non ...

