Star Wars | Unlock! The Escape Game il gioco da tavolo di Asmodee

Leggi su starwarsnews

(Di giovedì 15 dicembre 2022)ha pubblicato diversi giochi daa tema Guerre Stellari. Tra questi c’èThe(Edizione in Italiano). Lo trovate disponibile su Amazon in offerta. L’room racchiusa in una scatola. Ecco come l’azienda spiega come funziona questa avventura: “Undi carte collaborativo ispirato alleRoom. I giocatori dovranno