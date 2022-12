Sabaudia | arrestato il presunto killer di Fabrizio Moretto | ucciso per vendetta

(Di giovedì 15 dicembre 2022)– In mattinata ai Carabinieri di Latina, coadiuvati dai militari di, hannoun uomo ritenuto responsabile dell’omicidio diil 21 dicembre 2020 da un colpo di arma da fuoco nei pressi della propria abitazione a. L’uomo è accusato anche di detenzione abusiva e porto illegale di arma comune da sparo. Le indagini condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Latina e coordinate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Latina hanno consentito da un lato di ricostruire le fasi della preparazione della consumazione dell’agguato contro, dall’altro di accertarne il movente nel proposito di vendicare la morte violenta di ...

... si tratterebbe di Ermanno D'Arienzo, il papà di Erik D'Arienzo, il 28enne trovato agonizzate sulla strada tra Latina ela notte del 30 agosto 2019. L'è accusato anche di ......il 21 dicembre 2020 a. Questa mattina i carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza cautelare nei confronti dell'uomo considerato responsabile del delitto. I militari avrebbero...Svolta nelle indagini per l'omicidio di Fabrizio Moretto, 50 anni, ucciso in un agguato il 21 dicembre 2020 a Sabaudia.