Qatargate | il Parlamento europeo corre ai ripari | piano in 10 punti contro la corruzione e il lobbying «sregolato»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) «Sono infuriata, adirata, dispiaciuta», aveva scandito la presidente Roberta Metsola aprendo lunedì a Strasburgo la seduta plenaria delpiù critica degli ultimi anni – dopo lo scandalo delle presunte tangenti versate dal Qatar a esponenti di rilievo dele di diverse ong. Oltre a garantire la piena collaborazione con le autorità belghe che indagano sul caso, Metsola aveva anche promesso un’indagine interna autonoma dele una risposta concreta dell’istituzione alle accuse di permeabilità a pressioni e intenti corruttivi. Unche ora sta prendendo forma. I vertici dell’Eurocamera sarebbero infatti al lavoro su un pacchetto di dieci misure, che potrebbero entrare in vigore da gennaio, per stringere le viti sulle attività di ...

Liberoquotidiano.it

Oggi a Metropolis ci sono l'ex ministro della Giustizia oggi deputato Pd Andrea Orlando, Barbara Floridia (capogruppo al senato M5S), la sottosegretaria ai Rapporti coldi FI Matilde ...Non c'era un'agenda personale, tutto era una decisione politica del Consiglio europeo e della Commissione e non solo deleuropeo e della signora Metsola', ha aggiunto. Sulla rimozione dal ... Qatargate, indiscrezioni-choc: Parlamento europeo, tutti a casa Francesco Giorgi ha confessato, mentre la compagna Eva Kaili si dichiara «innocente». Tramite il suo avvocato, Michalis Dimitrakopoulos, l'ex vicepresidente ...Trasparenza ma non troppo . Il Parlamento europeo sentiva il bisogno di liberarsi dall’onta delle mazzette del Qatar ma l’ha fatto un ...