Paolo Del Debbio assente a Dritto e Rovescio? Cosa è successo

(Di giovedì 15 dicembre 2022)Delsalta. Il conduttore di Rete4 non ci sarà alla conduzione della puntata di giovedì 15 dicembre. Nulla di cui preoccuparsi. Il giornalista infatti sarebbe solo malato. Del- stando a fonti vicine a TvBlog - sarebbe stato colpito dall'influenza. A sostituirlo Marcello Vinonuovo. Il giornalista non è una novità in casa Medisaset. Più volte Vinonuovo è stato chiamato a sostituire delalla conduzione. In ogni caso non si esclude un intervento di Dela distanza, ossia in collegamento con lo studio. Vinonuovo, originario di Palermo ma cresciuto a Caserta, ha 42 anni. Dopo aver lavorato per diverse radio e riviste locali ed essersi laureato in Filosofia all'Università Federico II di Napoli, ha esordito a Milano. ...