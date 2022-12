Ode alle gomme che vanno bene d' inverno come d' estate e che ti tolgono un sacco di pensieri

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) I migliori pneumatici quattro stagioni tra cui scegliere hanno tutti ottime prestazioni, ma prima di vederli nello specifico, capiamoche cosa sono e a che cosa servono. Gli pneumatici quattro stagioni, noti ancheAll Season, sono una tipologia di pneumatico che si adatta a tutte le condizioni climatiche e a tutti periodi dell’anno. A livello tecnico, sono una via di mezzo tra gli pneumatici invernali e quelli estivi: in un unico tipo si trovano le caratteristiche di entrambi. Chi dovrebbe valutare seriamente gli pneumatici invernali Sono omologatiinvernali, dunque permettono di non cambiare ledurante l'in tutte quelle zone dove vige l'obbligo di circolazione con pneumatici invernali. Gli pneumatici quattro stagioni hanno un battistrada con lamelle ...