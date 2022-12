Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 | Thomas Ceccon conquista la finale nei 100 misti Miglior crono di Michael Andrew

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tutto facile pernelle semifinali dei 100aidiin. All’interno del Melbourne Sports and Aquatic Centre, in Australia, l’azzurro classe 2001 non ha forzato e ha chiuso in 51.60, tempo che gli è valso il quintocomplessivo (il secondo della sua semi). L’atto conclusivo di questa gara è in programma per domani alle ore 11:04.è partito forte dalla corsia 3 nella prima semichiudendo al primo posto la frazione di delfino in 10.36. L’azzurro ha poi controllato la nuotata nel dorso (12.85) e nella rana (15.36) e infine ha gestito le energie negli ultimi 25 metri a stile libero fino ad ...

Il primatista del mondo batte il campione del mondo uscente: a Melbourne per la rassegna iridata di vasca corta, Kyle Chalmers subentra ad Alessandro Miressi in 45'16, record dei campionati, ma l'...La "fabbrica delle medaglie" non tradisce mai. Aidiin vasca corta in corso di svolgimento a Melbourne l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista. Giunto a metà percorso, la terza delle sei giornate di gare in programma, il ...L'azzurro si piazza alle spalle dello statunitense Fink, sesto Cerasuolo.MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Nicolò Martinenghi conquista la ...Nicolò Martinenghi conquista la medaglia d'argento nei 100 rana ai mondiali di nuoto in vasca corta in svolgimento a Melbourne, in Australia. L'azzurro che ha ...