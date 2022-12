Nagorà compie 7 anni | per il blog sui temi dell’urbanistica a Napoli lanciato dall’Acen oltre 10 mila follower

(Di giovedì 15 dicembre 2022), ilfondato da Acen e Ance Campania,sette. Nato nel 2016 per approfondire ie dello sviluppo socio-economico ae in Campania, ha rappresentato il primo prototipo di comunicazione orizzontale del mondo confindustriale. Accanto agli interventi di esperti, politici e opinionisti, infatti, ilha sempre raccolto e pubblicato le esperienze e le suggestioni del pubblico generalista, che partecipa attivamente con suggerimenti e proposte sule sui social ad esso collegati. A duedalla nascita, è stata poi costituita l’AssociazioneLaboratorio di idee, che annovera una ricca platea dei soci aderenti; tra gli altri, gli Ordini ...

, il blog fondato da Acen e Ance Campania,sette anni. Nato nel 2016 per approfondire i temi dell'urbanistica e dello sviluppo socio - economico a Napoli e in Campania, ha rappresentato ..., il blog fondato da Acen e Ance Campania,sette anni. Nato nel 2016 per approfondire i temi dell'urbanistica e dello sviluppo socio - economico a Napoli e in Campania, ha rappresentato ...