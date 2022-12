Manovra | Lollobrigida | Su Pos serve una soluzione | spetta al Ministero competente fare una proposta

Agenzia ANSA

Spetta al Ministero competente fare una proposta credibile." Così FrancescoMinistro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare a margine dell'evento "Dieci anni di amore per l'Italia"...... Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco. "Il settore agroalimentare è al centro ... a partire dai 100 milioni stanziati inper la sovranità alimentare. Lo stesso vale per la ... Manovra, Lollobrigida: "Pochi rilievi dall'Ue, dato un segnale di cambiamento" - Economia (Agenzia Vista) Roma 15 dicembre 2022 “Sul POS resta il problema: perché per fare una transazione al posto del contante che ha corso legale per tutti un commerciante deve pagare ad un soggetto privato ...Il premier a Bruxelles parla di energia, migranti, Ucraina e torna anche sul tema della manovra: "L'Ue dice che abbiamo fatto una manovra molto seria, siamo fra quelli che abbiamo avuto giudizio migli ...