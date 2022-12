Manovra | Ciriani | ' tetto contante a 5000? Scelta mediana rispetto a indicazione Ue'

Adnkronos

Lo ha detto il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca, in un'intervista al Forum di Adnkronos Live.Così il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca, ospite di Adnkronos Live. 'Sono ... E sui distinguo in maggioranza tra le varie forze politiche sullae sul cosiddetto fuoco ... Manovra, Ciriani: "Determinati a evitare esercizio provvisorio, se qualcuno lo vuole lo dica" Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Ridurre da 8 a 7 mesi il periodo per accettare una proposta di lavoro prima di perdere il reddito di cittadinanza "E' una delle proposte circolate in questi giorni, ...(Adnkronos) - "Dobbiamo evitare l'eserciio provvisorio, sarebbe un danno enorme di immagine, per l'Italia, non per il governo". Così il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite ...