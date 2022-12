Luca Argentero e Cristina Marino svelano il sesso del loro secondo figlio

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 15 dicembre 2022)a marzo 2022 diventeranno genitori per la seconda volta. I due sono al colmo della gioia, ma a differenza di altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo non amano particolarmente apparire, ad eccezione di qualche post sui social network. La coppia ha voluto distinguersi anche nella modalità di annuncio deldel nascituro: niente festa di gender reveal caratterizzata da sfarzo e decine di invitati, ma solo un’intervista in cui hanno rivelato quello che iparenti e amici più cari sapevano già. I due coniugi avranno un maschio, che arriverà a fare compagnia allaprimogenita, Nina Speranza, nata nel maggio del 2020, nel pieno del lockdown. Fino ad ora, però, nonostante la curiosità dei follower, la bambina non è ...