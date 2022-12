Libro dei Fatti 2022 | i fatti e le persone-chiave per leggere il presente

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Compie 32 anni il "dei" edito da Adnkronos Libri, disponibile in versione cartacea in libreria, e online nei formati digitali (ebook e app). Quest'anno il volume racconta in 962 pagine non solo quello che è successo nel 2021 ma anche iprincipali dele la sua pubblicazione arriva alla fine dell'anno proprio per poter dare conto anche le notizie politiche in Italia con la nascita del Governo Meloni. In copertina, Jeff Bezos, Samanta Cristoforetti, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, Carlo III d'Inghilterra, Papa Francesco, Sergio Mattarella, Amadeus e Fiorello, Mario Draghi, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Volodymyr Zelensky. Ildeisi apre con un estratto del discorso di ...