Henry Cavill non sarà più Superman | presto un reboot

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Notizia clamorosa lanciata da James Gunn:nonpiùciundell’uomo d’acciaio Non trova davvero pace ultimamente. Dopo l’addio a The Witcher, l’attore è stato anche sollevato del mantello di. La notizia è stata data da James Gunn, il nuovo sommo stratega del cinema DC, e confermata dallo stesso: l’attore non tornerà nei panni dell’uomo d’acciaio. Una notizia che ha dell’incredibile considerando anche il ritorno dell’attore nella scena post-credit di Black Adam e chenon ha preso benissimo. L’attore ha sottolineato quanto sia stato difficile per lui dare questa notizia, soprattutto dopo che a ottobre lo ...

BadTaste.it Cinema

Poisi rivolge ai suoi fan e sostenitori: 'Per coloro che sono stati al mio fianco per anni... possiamo essere tristi per un po', ma poi dobbiamo ricordarci che Superman è sempre in ...Proprio a seguito di questo annuncio, ancheha confermato al grande pubblico che il suo ruolo nei panni del supereroe DC, Superman, è giunto al termine. Le sue dichiarazioni sono state ... Henry Cavill "licenziato" dai DC Studios, James Gunn sta scrivendo un nuovo film su Superman senza di lui! I fan della serie TV The Witcher non hanno ancora — comprensibilmente — digerito pienamente l'addio di Henry Cavill dalla serie, che sembrava essere inevitabile a… Leggi ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...