Emanuela Tittocchia | “cose che non potete immaginare” in diretta

ekuonews.it

... con la partecipazione dell'attrice, della conduttrice Antonella Ciocca, della Dirigente scolastica, la Prof.ssa Florenza Marano e degli alunni dell'Istituto comprensivo. La ...... Deianira Marzano, Francesca Giuliano, Lory Del Santo edsolo per citarne alcuni. Come riportato testualmente dal sito ' Gossip e Tv ' Karina Cascella ha rilasciato una lunga ... No alla violenza sulle donne, panchine d'autore in Val Vibrata ... Tutto pronto per la XXII edizione del Premio Festival Napoli Cultural Classic World, che si svolgerà sabato 17 dicembre alle ore 20.00, nella storica cornice ...Da Diego De Silva a Gianni Simioli, passando per i più autorevoli volti di arte, cultura e scienza: tutto pronto per la XXII edizione del Premio Festival Napoli Cultural Classic World Tutto pronto per ...