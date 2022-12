Ecomafia 2022 | storie e numeri della criminalità ambientale in Italia

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Inle ecomafie continuano ad affondare le loro radici nell’ambiente e nel 2021 i reati contro il nostro patrimonio naturale non scendono sotto il muro dei 30 mila (30.590), una media di quasi 84 illeciti al giorno. Un dato preoccupante che continua a restare alto, nonostante una leggera flessione rispetto all’anno precedente (-12%), mentre crescono gli arresti toccando quota 368 (+12%). Inoltre, sono quasi 60 mila gli illeciti amministrativi che, sommati ai reati ambientali, fotografano un Paese dove ogni ora vengono accertate circa 10 violazioni di norme ambientali. Ad agevolare, per così dire, questa ondata di reati lo strumentocorruzione: 115 le inchieste nell’ultimo anno, con 664 persone arrestate e 199 sequestri. E ancora, 21 Comuni sciolti per mafia tra il 2021 e il, cui vanno aggiunti gli ultimi in ordine di ...