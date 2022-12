Da chi ero stato avvicinato | Qatargate | la rivelazione di Dino Giarrusso

(Di giovedì 15 dicembre 2022) "A inizio mandato ero, tramite il mio assistente perché io non ho mai parlato con nessuno di loro, da emissari del Qatar":, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha raccontato la sua personale esperienza dopo lo scandalo. "Per fortuna il mio assistente è una persona che non fa certe cose", ha continuato l'europarlamentare. Che poi ha aperto una parentesi proprio sul lavoro degli assistenti: "Hanno un ruolo chiave nel lavoro dei parlamentari europei, sono molto ben pagati. Noi parlamentari europei siamo responsabili dei loro soldi. Se ad esempio assumo un lavativo sarò io a dover ripagare lo stipendio". "È un sistema sulla carta molto più trasparente. Diciamo che è tutto tracciato tranne i trolley...", è intervenuta poi la conduttrice. ...

Corriere della Sera

...sempre vicino a lui sulla responsabilità oggettiva. Proprio in questi giorni sta succedendo qualcosa che riguarda il Qatar e siamo messi così male che sembra siamo i colpevoli di tutto, c'è...... bisogna aiutarepropone iniziative socialmente valide "; il secondo " il rapporto della famiglia Franza con il cinema ", l'attore e regista messinese Adolfo Celilo zio di Franza; il terzo ... Alessandra De Stefano sbotta sui social contro chi attacca il «Circolo dei mondiali» Prima del voto “dissi che l’obiettivo è quello di non ridare il reddito a quel 25% che lo ha percepito indebitamente, cioè che non ha diritto, c’erano stati casi di mafiosi, di chi abita all’estero…No ...Genova. “Chi va al pronto soccorso viene curato da grandi professionisti che ogni giorno salvano vite umane! Su questo non voglio che ci sia alcun dubbio”. così scrive il presidente della Regione Ligu ...