Campionato mondiale di calcio | Lele Adani fatto fuori | cos' è successo in Rai

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Arriva la decisione della Rai per la finale Argentina-Francia: cosa sta succedendo adopo la bufera dei giorni scorsi. Con l'Italiadai giochi i Mondiali dimaschili in Qatar stanno catturando l'attenzione dei tifosi italiani per i fenomeni in campo che ogni partita ci fanno sognare. Tra questi è impossibile non ricordare Messi che domenica pomeriggio si scontrerà con Mbappè, amico e compagno di squadra di nazionalità diversa. Mentre in Qatar si freme per la finalissima che vedrà contro Francia e Argentina, in Italia si è scatenata una bufera intorno a uno dei calciatori più amati di sempre. Al centro dell'attenzione ci è finito, ex calciatore dell'Inter che da anni segue le telecronache del mondo dele i commenti ...