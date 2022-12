Zanoli-Bereszy?ski | scambio possibile | primi contatti tra procuratori

... si lavora ad uno scambio tra Alessandroe Bartosz ... Se mai Di Lorenzo dovesse avere un problema fisico,potrebbe ...In particolare, il polaccopotrebbe lasciare Genova per trasferirsi a Napoli, dove farebbe il vice di Di Lorenzo . Mentre ai blucerchiati andrebbe in prestito. Sempre sull'asse ...Zanoli potrebbe finire in prestito in blucerchiato, mentre il polacco Bereszynski potrebbe fare il percorso inverso ...Napoli e Sampdoria trattano concretamente lo scambio di terzini, un'operazione che potrebbe convenire a tutte le parti in causa.