WWE | Triple H starebbe pensando di riunire Johnny Gargano e Tommaso Ciampa riformando i DIY

The Shield Of Wrestling

A nulla sarebbe servito il tentativo diH di riportare la sua pupilla in. Sasha aveva lasciato la Compagnia a maggio di quest'anno assieme a Naomi, non accogliendo di buon grado alcune ......anche dell'imminente ritorno indi William Regal, che ha fatto moltissimo per NXT. 'Ho grande rispetto per lui: prima da Superstar, poi da manager. Lui sa come si lavora'. Da quandoH ha ... Kevin Nash vuole Triple H come presidente degli USA NXT may be WWE's developmental brand, and its reliance on over-the-top characters at times may not be for everyone, but there is no denying that the stars ...Shortly after those reports started to circulate, others highlighting McMahon probably isn't wanted back in WWE followed. First from Fightful Select (via What Culture). A number of issues were raised ...