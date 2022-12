Uomini e Donne | commenti a caldo 14 12 2022

Un incremento che riguarda soprattutto gli(+11,6%) mentre lesono più fiduciose (+6,2%). L'altra faccia della medaglia è il calo dei disoccupati che scendono sotto i due milioni (1.981 ...Posso confessarti che quando vedevo arrivare una macchina, anche se era giorno, dicevo: sono tuttilì C'è un a donna nell'auto Di essere in pericolo noilo avvertiamo non certo meno di ...Per il podcast di Fedez e Luis Sal, Muschio Selvaggio, è stata intervistata la scrittrice e attivista femminista Michela Murgia: davanti ai propri ...Shaila Gatta e Alessandro Zarino, ufficialmente fidanzati, spiegano perchè all'inizio hanno negato il loro amore.