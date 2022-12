Un Generale a Palazzo Chigi. Perché è una buona notizia. Scrive Butticé

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dimostrato sin dall’inizio del suo mandato di non sottovalutare due grandi priorità che il suo governo deve affrontare. Da un lato una delicatissima situazione internazionale, e una relazione potenzialmente molto conflittuale con l’Ue. E ha quindi fortemente voluto al suo fianco un ministro degli Affari Esterei e della Cooperazione internazionale che è sicuramente un fuori classe nella materia, Antonio Tajani. Che è affiancato da un ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr stimato e molto ben collegato a Bruxelles, come Raffaele Fitto. Dall’altro quella di dover fare fronte ad un’emergenza anch’essa senza precedenti e possibilità di ritardo nell’affrontarla. Quella della giustizia. Non solo per le pressanti richieste di riforma che provengono da Bruxelles, ma anche e soprattutto per la cloaca scoperchiata dall’ex ...