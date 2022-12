Tutti pazzi per T' Appartengo | perché è di nuovo in cima alle classifiche

...a quelle parole sentite poco fa (che il mio opinabile giudizio archivia con un 'sono cose da')...il centravanti più sottovalutato al mondo Oppure è il 'calciatore sottovalutato più forte di'...Camila Giorgi non è la sola tennista a posare in intimo: anche le foto della sua collega hanno riscosso un grande successo sui social. Un metro e ottanta di fascino e di muscoli meravigliosamente ...Grazie all'esibizione nella finale di X Factor, l'attrice è tornata a scalare le classifiche musicali con "T'Appartengo", brano del 1994, che oggi fa impazzire le nuove generazioni ...I Mondiali di calcio non sono l'unica attrazione del momenteo in Qatar. I turisti di tutto il mondo che si trovano nell'emirato arabo stanno letteralmente impazzendo per ...