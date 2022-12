Strage di Fidene | “clinicamente morta” la quarta donna colpita da Claudio Campiti

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) E’lanella sparatoria di domenica nel quartiere di, a Roma. La vittima, ferita da un colpo di pistola nell’agguato compiuto daalla riunione di condominio del consorzio Valleverde, era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea in condizioni gravissime e ricoverata in rianimazione in prognosi riservata. Ieri sera l’annuncio della direzione sanitaria del Sant’Andrea: “In merito allaricoverata l’11 dicembre scorso presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea a seguito della sparatoria avvenuta a– si legge in una nota – gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile. È stata dichiarata la morte ...