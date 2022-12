Silvio Berlusconi alla cena di Natale del Monza | “Vi porto un pullman di tr**e se battete Juve o Milan”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Un senatore e leader di una forza politica al governo del Paese che promette “undi” ai giocatori della sua squadra.ci ricasca edidel, il club di sua proprietà, scivola nell’ennesima battura scurrile. La frase incriminata è stata tagliata dai video ufficiali, compreso quello postato sugli account social del presidente di Forza Italia, ma è stata ripresa e caricata da un giornalista, Nicolò Schira, presente all’evento.nel suo discorso sta lodando l’allenatore Raffaele Pdino, subentrato in corsa a Giovanni Stroppa e capace di portare ilampiamente fuori dzona retrocessione. “Abbiamo trovato un nuovo ...

senza freni durante la cena natalizia del Monza , club di cui è proprietario. Durante il classico discorso davanti ai giocatori e ai tavoli imbanditi, il presidente di Forza Italia ...COSA STA SUCCEDENDO - Tutto parte nel 2017 con lo storico closing che, dopo anni di trionfi anche planetari, ha portato il Milan daa Yonghong Li. Un affare che si conclude però ...Il presidente di Forza Italia senza freni durante la cena natalizia del club di cui è .... Poi la battuta infelice: Io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ...Silvio Berlusconi torna a far discutere. Il leader di Forza Italia e patron del Monza ieri ha partecipato alla cena di Natale del club per scambiare gli auguri con la squadra e gli sponsor. Il numero ...