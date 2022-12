(Di mercoledì 14 dicembre 2022)ha dimenticato definitivamente l'ormai ex marito Gerard Piqué . La popstar colombiana di fama mondiale si sta concedendo un periodo di riposo tra viaggi e divertimenti, con i, ...

leggo.it

Tra le tappe della famiglia c'era anche l' Italia e Roma , dove la cantante è diventataper una sera.cerca una babysitter: maxi stipendio (ecco quanto) ma a una condizione Piqué, ...E' quasi recordper una sera da Gino Sorbillo a Roma: impasta, inforna e mangia insieme ai suoi bambini L'offesa di Edoardo ad Antonella Tuttavia, mentre si sfogava con Oriana ... Shakira pizzaiola per una sera da Gino Sorbillo a Roma: impasta, inforna e mangia insieme ai suoi bambini Al Gf Vip è da qualche giorno che tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non ci sono altro che litigi. Il concorrente ha messo sotto accusa l’atteggiamento della ...Shakira ha dimenticato definitivamente l'ormai ex marito Gerard Piqué. La popstar colombiana di fama mondiale si sta concedendo un periodo di riposo ...