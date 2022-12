La forza di Alessandro | ' Ho una malattia degenerativa agli occhi Prima di diventare cieco | sogno di fare il fotomodello'

leggo.it

Il sogno di lavorare nel mondo della moda. E la corsa contro il tempo per cercare di realizzarlo. È la storia diCoppola, 19 anni, di Napoli, diplomato in scienze applicate (liceo scientifico) con il massimo dei voti. Ogni pomeriggio manda delle email alle case di moda per proporsi come fotomodello. ...La soluzione è stata quella di unaleggera, automatizzata e sostenibile, perfetta per ... Come scrivono i miei colleghi dell'Istituto Affari Internazionali Elio Calcagno eMarrone, in ... La forza di Alessandro: «Ho una malattia degenerativa agli occhi. Prima di diventare cieco, sogno di fare il f Incontro a Villa San Martino tra Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, e il leader di Forza Italia. Tra i temi sul tavolo: legge di bilancio, crisi energetica e occupazione ...250 milioni di euro per le proposte di Fdi, Lega, Fi e Noi Moderati. 150 alle opposizioni. Si punta a chiudere con il voto in commissione a Montecitorio entro ...