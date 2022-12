La Compagnia GDO UDA chiude a Roma l’UDA Winter Fest con ‘Pre-Giudizio’

Leggi su funweek

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il 17 dicembre al Teatro Auditorium San Leone Magno dilaGDO/UDAla rassegna UDA, indellainternazionale Kafig, con “Pre – Giudizio”, uno spettacolo che contiene un nuovo lavoro inedito, anteprima del 2023 ed un estratto dello spettacolo IN CON 3 SE che laGDO/UDA ha proposto a Seoul. LEGGI ANCHE – Il Natale aè differente: torna “La città ideale”, in edizione invernale Il 2022 dellaGDO/UDA è stato ricco di soddisfazioni internazionali: il gruppo ha infatti rappresentato l’Italia in Corea del Sud, riscuotendo un enorme successo di pubblico e critica e portando alto il nome del Made in Italy nel mondo. Ora la ...