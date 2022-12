Grande Fratello Vip | Antonino Spinalbese tutta la verità con Belen | Siamo in buoni rapporti

La relazione fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi scoppiata all'interno della casa delVip sembra già essere alle battute finali. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, i due sembrano essere sempre più distanti, sempre più infastiditi l'uno della presenza dell'...Edoardo Tavassi e Antonino Spinalbese sono tra i protagonisti indiscussi della settima edizione delVip . A commentare il loro percorso nella famosa Casa di Cinecittà ci ha pensato l'ex gieffino Antonio Zequila che, intervistato da Turchese Baracchi, ha criticato anche le dinamiche ...Edoardo Vianelli commenta l'interesse della sua ex per Daniele dal Moro e dice che la Goich no sarebbe stata fedele durante il matrimonio ...Attilio Romita non si dà pace per ciò che è successo nella 22esima puntata del Grande Fratello Vip. Infatti, la lettera scritta dalla sua attuale compagna Mi ...