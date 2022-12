Gianluca Vialli lascia la Nazionale | “Devo superare questa fase della malattia”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Un annuncio doloroso ma non più rimandabile quello del capo delegazionedi calcio italiana, che ha fatto sapere alla Federazione di volerre il suo incarico a causadi cui soffre, un tumore al pancreas, con cui combatte ormai da cinque anni. L’ex bomberSampdoria lo ha comunicato alla Figc senza tanti giri di parole, con la trasparenza e la forza d’animo che lo hanno sempre caratterizzato. L’annuncio dialla Figc: “Sospendo, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali” Così comincia l’annuncio dialla Federazione: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio ...

, capo delegazione degli Azzurri, ha annunciato oggi alla FIGC la sua assenza in occasione delle prossime gare della Nazionale, attesa nel 2023 dall'inizio delle qualificazioni all'...lascia momentaneamente il suo ruolo nella nazionale di calcio per dedicarsi completamente alla lotta contro il tumore che lo ha colpito. Lo ha annunciato lo stesso ex calciatore: 'Al ...Gianluca Vialli, capo delegazione degli Azzurri, ha annunciato oggi alla FIGC la sua assenza in occasione delle prossime gare della Nazionale, attesa nel 2023 dall’inizio delle qualificazioni ...Gianluca Vialli sospende i suoi impegni con la Nazionale italiana di calcio per affrontare una nuova fase "delicata" della sua malattia ...