Gazzetta - Osimhen è il miglior attaccante della Serie A

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ladello Sport ha esaltato Victor,ecco cosa si legge : "Vlahovic ha saltato le ultime quattro giornate pre-sosta per infortunio - prima aveva segnato 6 gol, ma il rendimento non è mai stato devastante come da previsioni -, Lukaku si è visto ancora meno. Di loro, adesso, tornano ad avere bisogno Juventus e Inter. L’inseguimento al Napoli in fuga, trascinato proprio dal9 attualeA Victor(e dagli altri due, Simeone e Raspadori, utilissimi durante l’assenza del nigeriano), passa inevitabilmente dalla forza dirompente dei loro numeri 9".