Fantastici Quattro | John Krasinski vuole ancora interpretare Reed Richards?

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)ha svelato se vorrebbedei, dopo essere apparso in Doctor Strange nel multiverso della follia del MCU., alias Mr. Fantastic, della Terra 838 è stato presentato come parte degli Illuminati nel film di Sam Raimi. Ora che un film suiè stato ufficialmente fissato per il 2025, i fan speranochepossa tornare a vestire i panni di una variante di se stesso per i Marvel Studios. In una recente conversazione con The Wrap, l’attore ha affrontato le aspettative dei fan e ha parlato della sua esperienza sul set dei film Marvel. L’MCU introdurrà la ...