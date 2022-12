Donare solidarietà chi ne ha veramente bisogno | l’appello della Farmacia Salvo d’Acquisto agli imprenditori di Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)– Sempre più uniti, sempre più solidali: la vicinanza e il supporto concreto a chi haè il gesto più nobile che si possa fare, ogni giorno dell’anno, ma durante il periodo natalizio ha un significato ancora più importante. Per questo motivo ladi Palidoro, la prima ed unicaprivata e sociale d’Italia, continua a, grazie al buon cuore delle persone che hanno deciso di non restare indifferenti. “Siamo orgogliosi del grande successo che sta avendo la nostra raccolta solidale di generi alimentari (leggi qui)- spiega il dott. Marco Tortorici farmacista ed esperto in omeopatia, già direttorecomunale di Isola Sacra per 20 anni -. La ...