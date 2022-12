Come gestire il tempo trascorso sul proprio smartphone

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Oramai utilizziamo il nostroper qualsiasi cosa: lavoro, svago,sveglia o per monitorare i passi. Ma quantotrascorriamo attaccati al piccolo schermo? I telefoni di ultima generazione hanno al loro interno un sistema che ce lo comunica e i dati sono impressionanti. In media trascorriamo 5 ore al giorno tra scrolling sui social, mail e altre app. Fare un po’ di detox è fondamentale per riuscire a staccare la spina, far riposare gli occhi e prendersi delda spendere nel mondo “reale”. Sicuramente un primo passo è cercare di ridurre al minimo le attività di svago, soprattutto nei weekend e durante le festività. Potrebbe essere una buona sfida per il periodo natalizio: saremmo in grado di non utilizzare il cellulare durante i momenti centrali delle feste? Aldilà delle occasioni extra ordinarie, ...