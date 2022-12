Champions | l’Eintracht ai tifosi | «Non prenotate alberghi a Napoli e non fatevi riconoscere»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)Francoforte ha pubblicato sul suo sito ufficiale una serie di indicazioni per i suoi, in vista degli ottavi di finale diLeague contro il, del 15 marzo. Il club scrive che, come da prassi prima delle partite in trasferta nelle competizioni europee, ha inviato una propria delegazione aper un sopralluogo. In quella sede, scrive, “abbiamo ricevuto le prime indicazioni importanti che tutti idovrebbero assolutamente tenere a mente quando pianificano il viaggio“. Ci sono indicazioni semplici, logistiche, tipo questa: “Le autorità italiane indicheranno l’arrivo allo stadio il giorno della partita e designeranno un punto di incontro che dovrà essere visitato già dal pomeriggio. Da esso c’è un viaggio in autobus ...