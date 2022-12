Calciomercato Inter | il Chelsea piomba su Dumfries E spunta già il sostituto

I blues sull'olandese dopo le parole dell'agente Pimenta. Marotta va a caccia della grossa plusvalenza per sistemare i ...Commenta per primo Bonazzoli al Verona e Djuric (di nuovo) alla Salernitana . È questo lo scambio, scrive il Corriere dello Sport , che il club campano ha proposto agli scaligeri: l'experò, preferirebbe altre destinazioni.L’Inter, vista la possibile cessione di Dumfries (vedi articoli), è alla ricerca di un rinforzo per la corsia di destra. Uno è Emerson Royal del Tottenham, già seguito nel 2021 prima dell’approdo di D ...I blues sull’olandese dopo le parole dell’agente Pimenta. Marotta va a caccia della grossa plusvalenza per sistemare i bilanci ...