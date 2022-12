Bologna | recupera vista con trapianto cornea artificiale | primo in Italia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Da zero a 6 decimi con un intervento di mezz’ora: una paziente di 76 anni torna a vedere dopo 5 anni di cecità. E’ il risultato delin, il centesimo al mondo, realizzato con una protesi endoteliale in materiale polimerico che funziona come endotelio di una. L’eccezionale intervento è stato eseguito al Policlinico Sant’Orsola dida Luigi Fontana, docente di Malattie dell’apparato visivo dell’Università die direttore dell’Oftalmologia dell’Irccs bolognese, che ha già replicato l’operazione quattro volte. “Parliamo di una protesi in materiale polimerico che funziona come endotelio di una– spiega Fontana – L’endoteliole è ...

