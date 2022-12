Argentina-Croazia | record Rai per gli ascolti di Qatar 2022

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Poco più di 10 milioni, esattamente 10.284.000: questi gli spettatori che si sono sintonizzati ieri su Rai 1 dalle 20 per vedere la semifinale, incontro terminato 3-0 per Messi e compagni che domenica 18 si giocheranno la finale del Mondiale incontro la vincente di Francia-Marocco, in campo stasera alle 20. La prima L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

