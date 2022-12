Ultime Notizie – Modena | 3 donne violentate per tutta la notte

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sono state sequestrate per più di otto ore ein un casolare a Novi, in provincia di. Le trevittime della violenza sono state salvate grazie all’intervento dei carabinieri che le hanno liberate arrestando otto pachistani. A rivelare la notizia è la Gazzetta di, che riporta anche la testimonianza delle vittime. ”Siamo turiste: avevamo chiesto un passaggio e ci hanno imprigionato”, hanno raccontato. Il fatto è avvenuto nellatra domenica e lunedì scorsi. I carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione arrivata da alcuni residenti, che hanno visto le vittime, di origine filippina, tentare di fuggire dal casolare calandosi dalla finestra. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

