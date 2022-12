Sicurezza | Mirabelli Pd | ' dl rave contraddittorio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - “Sull'ergastolo ostativo la Camera dei deputati aveva prodotto un testo importante che era stato approvato senza voti contrari, con il consenso della stragrande maggioranza delle forze politiche. Un buon testo, che il Governo ha di fatto inserito integralmente nel decreto. Ma, purtroppo il lavoro in Commissione al Senato da parte della maggioranza ha peggiorato il testo". Così il vice presidente dei senatori del Pd Francocommenta l'approvazione del Dlal Senato. "Si è eliminato il tribunale di sorveglianza come soggetto che, almeno in prima istanza, deve esaminare in sede collegiale la richiesta di un mafioso di accedere ai benefici, scelta che era stata fatta per evitare che il giudice di sorveglianza fosse lasciato solo di fronte a possibili interventi, pressioni, sollecitazioni e pericoli che ...