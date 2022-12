“Si è ustionata…” | incidente per la protagonista del Gf Vip | paura nella Casa

(Di martedì 13 dicembre 2022) E’ successo di tutto recentementedel Grande Fratello Vip: una gieffina ha avuto un bruttoe c’è stata preoccupazione tra i coinquilini. Il noto reality show – condotto come sempre da Maria De Filippi – ha saputo sin da subito conquistare i cuori di migliaia di telespettatori. I fan non possono infatti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

...che si èall'altezza della coscia con la piastra per i capelli. Sui social, molti utenti se la sono presa, però, con Nikita , colpevole di aver giocato un ruolo decisivo in questoE la regia di Mediaset decide di censurare le immagini in diretta della coinquilina, che si èle gambe a causa di un'domestico' a Cineciettà. E Antonino Spinalbese , a lei legato ...