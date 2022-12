RTL 102 5 torna in Vaticano | giovedì 15 dicembre puntata speciale di Non Stop news

(Di martedì 13 dicembre 2022) Quella di "Non",15, sarà una. Imperdibile. Appuntamento sulla prima radiovisione d'Italia dalle 6:00 alle 9:00: RTL 102.5inper unanatalizia di "Non". Luigi Santarelli e Massimo Lo Nigro insieme a Don Dario Viganò condurranno dalla palazzina Leone XVI un'edizione straordinaria del programma per far vivere agli ascoltatori la magia del Natale. Il filo conduttore dellasarà l'Editoria Cattolica, tema a cui RTL 102.5 e i media vaticani sono particolarmente attenti. L'appuntamentosi aprirà dando voce agli ascoltatori, che potranno chiamare in diretta ...

RTL 102.5

Giovedì 15 dicembre, dalle 6:00 alle 9:00,.5 torna in Vaticano per una speciale puntata natalizia di Non Stop News. Luigi Santarelli e Massimo Lo Nigro insieme a Don Dario Viganò condurranno dalla palazzina Leone XVI un'edizione ...... su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it , su.5, su Isoradio ... Claudia Pandolfi ai microfoni di RTL 102.5: «Ho appuntamento con Gassman, tornerò in TV con "Un professore"» Imperdibile. Appuntamento sulla prima radiovisione d'Italia dalle 6:00 alle 9:00: RTL 102.5 torna in Vaticano per una speciale puntata natalizia di "Non Stop News". Luigi Santarelli e Massimo Lo Nigro ...Giovedì 15 dicembre, dalle 6:00 alle 9:00, RTL 102.5 torna in Vaticano per una speciale puntata natalizia di Non Stop News ...