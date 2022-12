Riccardo Fogli squalificato dal GF Vip | le reazioni dei Vipponi

Una nuova sfida nella lunga carriera di, per una volta distante dalla musica Il Grande Fratello Vip ha aperto per lui l'ormai celebre Porta Rossa, consentendogli di iniziare a conoscere gli altri concorrenti in gioco da ......Italy si scusano con il pubblico per l'infelice espressione blasfema" "Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l'infelice espressione blasfema pronunciata da...Riccardo Fogli, cantante e storico componente del gruppo “Pooh” è stato squalificato dalla casa del grande fratello dopo nemmeno 24 ore dal suo ingresso ...L'ex frontman dei Pooh abbandona il reality di Canale 5 dopo neanche 24 ore dal suo ingresso per aver pronunciato una bestemmia durante una conversazione con gli altri inquilini ...