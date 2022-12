Prati | borseggiatore beccato nella Metro Ottaviano | colto sul fatto dai Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 dicembre 2022) Controlli deinei quartierie San Pietro in occasione delle festività natalizie. Un servizio, quello posto in essere nelle ultime ore, volto a contrastare ogni forma di illegalità e degrado nelle vie dello shopping particolarmente gettonate in questo periodo. L’attività, tra gli altri, ha permesso di trarre in arresto un“entrato in azione”. Denunciato georgiano a Roma Il tutto è avvenuto sulla banchina dellapolitana-San Pietro. Nello specifico idel Nucleo Operativo Roma San Pietro, hanno denunciato un uomo di nazionalità georgiana, di 47 anni, in Italia senza fissa dimora: quest’ultimo è stato bloccato prontamente mentre cercava di asportare un ...