Ponte dell’Immacolata tra alcol e droga | raffica di arresti da Civitavecchia a Ladispoli

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dalla serata di giovedì e per tutto il, i Carabinieri della Compagnia dihanno eseguito un’intensa attività di controllo del territorio, non solo nei luoghi della movida dei Comuni del litorale nord della Provincia di Roma ma anche nei punti dove le persone vanno a fare compere natalizie. Ilappena trascorso ha visto oltre 100 Carabinieri impegnati nel contrasto ad ogni forma di illegalità e a eventuali situazioni di degrado. E’ in questo contesto che i Carabinieri della Stazione diPrincipale hanno arrestato un 26enne del posto, con precedenti, poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di una perquisizione svolta in un magazzino nella sua disponibilità, hanno trovato circa 20 g. ...