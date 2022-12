Nuoto | Mondiali vasca corta Melbourne 2022 | Paltrinieri nella storia | record mondiale della staffetta 4×100 maschile

(Di martedì 13 dicembre 2022) I risultatiprima giornata deidiindi. Gregorioporta la prima medaglia per l’Italia, grazie al primo posto nell’attesissima finale dei 1500 stile libero. Una prova strepitosa di SuperGreg, che conduce fin dall’inizio a ritmi decisamente tranquilli. L’azione di disturbo del giapponese Takeda dura poco, ma è il norvegese Christiansen a creare i grattacapi maggiori al campione Azzurro, fino a pensare anche al sorpasso attorno ai 1000 metri. Proprio in questo momento, arriva il cambio di ritmo impressionante di, che stacca di netto gli avversari e chiude in 14:16.88, rifilando quasi tre secondi al francese Joly e allo stesso Christiansen. Un risultato che lo ...

Melbourne, 13 dic. - (Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 stile libero maschile ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. Il quartetto azzurro composto ...