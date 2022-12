QUOTIDIANO NAZIONALE

Lo studio di un sito australiano. Sulla A12 tra Berna e Losanna un automobilista in Mercedes ha rimediato più di 700mila euro. All'estremo opposto la ...Se per l'Italia pagare lestradali in base al reddito sarebbe una novità assoluta, così non è ... Il, però, riferisce il sito specializzato 'Fleet magazine', è stato registrato in Svizzera. ... Multe record per eccesso di velocità: dalla Svizzera alla Finlandia le sanzioni stellari Il viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami ha lanciato una proposta: aumentare le multe stradali in base al reddito ...«Nei casi più gravi penso che la revoca della patente a vita debba essere considerata. Se ci si mette consapevolmente alla guida drogato, ubriaco, provocando incidenti con morti ...