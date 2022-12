Marocco | Regragui | «Siamo qui per vincere»

(Di martedì 13 dicembre 2022) Le parole di Walid, CT del, alla vigilia della semifinale del Mondiale 2022 contro la Francia Il CT del, Walid, ha parlato alla vigilia della semifinale Mondiale contro la Francia. PAROLE – «Giocheremo come sappiamo.qui per, non per avere più possesso palla. Domani, però, non credo che la Francia ce lo lascerà. So già che gli europei criticano il nostro gioco, ma noi dobbiamoper l’Africa e per i paesi che si stanno evolvendo. Non c’è un unico stile di gioco: la Francia contro l’Inghilterra ha avuto meno possesso, ma ha vinto. Sono i migliori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non devi avere la palla tanto per averla, ma per mettere ilin difficoltà". Gli riferiscono le parole disulle statistiche e il possesso palla . "Non mi faccio molti amici se parlo d ...Alla vigilia della semifinale contro la Francia , in programma mercoledì 13 dicembre alle 20:00, il CT del, Walidha parlato in conferenza stampa. In apertura,si è soffermato sullo stile di gioco della propria nazionale, spesso criticato nelle ultime gare: 'Giocheremo come ...L'attaccante dell'Atletico Madrid ha preso parte a otto gol (3 reti e 5 assist) nelle ultime otto gare da titolare ai Mondiali Redazione Scommesse La Francia punta la finale… Leggi ...Videomessaggio dell'attivista sociale Abderrahmane Amajou, oltre la semifinale contro la Francia in programma in Qatar ...