Juventus | preoccupa la pubalgia di Vlahovic | le sue condizioni

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ledi Dusan, attaccante serbo,no a: tutti i dettagli sul suo futuro Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Dusanverrà subito sottoposto a dei nuovi esami quando rientrerà a Torino. Lo staff medico dellavuole infatti capire l’entità dei problemi dovuti alla. Se dovessero esserci notizie positive il serbo potrebbe disputare già qualche minuto nell’amichevole di sabato contro l’Arsenal. In caso contrarioverrà preservato in vista della ripresa del campionato contro la Cremonese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ed è quasi metà dicembre As Roma 21/05/2016 - finale Coppa Italia / Milan -/ foto ... che, dal suo canto, non si. Durante le vacanze Pogba ha seguito un rigoroso programma di ...JUVE - 'Sono anche preoccupato se penso soprattutto alla vicenda dellae a quella dell'AIA'. CAMBIAMENTI - 'Penso che il calcio debba cambiare. Noi come Lega Pro giovedì abbiamo programmato ...Dalla semifinale tra Argentina e Croazia fino alle condizioni di Dusan Vlahovic: tutte le principali novità di giornata sulla Juve ..."La Juve rischia la Serie B Non pensa che le procure siano soggetti qualificati ad esprimere questi giudizi Io non sono preoccupato perché penso che ci deve esser maggior trasparenza ...