Juve | cambia il ds? Cherubini in attesa | in pole Giuntoli | le altre opzioni

TUTTO mercato WEB

La soluzione interna è rappresentata da Giovanni Manna, attualmente alla guida dellaU23, in passato sondato dalla stessa Inter di Marotta.In questi giorni è stato avvistato a Torino Antonio Conte , cosa che ha fatto sognare i tifosi della Juventus che sperano già da mesi in un ritorno del tecnico, prendendo il posto di Massimiliano ... SONDAGGIO TMW - La Juve cambia dopo 12 anni. Come giudicate l'era Andrea Agnelli La scossa che ha colpito la Juve potrebbe estendersi fino alla gestione tecnica: l’attuale direttore sportivo potrebbe diventare dg, e per ...Su Gazzetta: "Cambia anche il Ds". L’opzione interna è Manna (ora all’Under 23), apprezzato in società e in passato sondato dall’Inter ...