Idee semplici e creative per la manicure natalizia? Eccole qui

(Di martedì 13 dicembre 2022) Le unghie Natale 2022 quest’anno permettendo di spaziare tra vari stili, da quelli più classici e tradizionali – come lo smalto rosso o verde – a quelli più creativi, con nail art create ad hoc. Jennifer Mongardi, Onicotecnica e Nail Artist per Faby ci svela quelle che saranno lenatalizie più desiderate nelle prossime settimane. Natale 2022: smalti e nail art per le feste guarda le foto Leggi anche › Mani: come proteggerle dall’inverno, dai geloni alle dermatiti da freddo ...

